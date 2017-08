Carlos Carrasco brille face aux Rays

Le partant des Indians de Cleveland Carlos Carrasco a été brillant au monticule pour mener son équipe à un gain de 5-0 sur les Rays de Tampa Bay, vendredi soir en Floride.

Carrasco (11-5) n’a donné que deux coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches pour mériter son 11e gain de la saison. Le droitier a retiré 10 rivaux au bâton.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion a réussi sa 23e longue balle de la saison. Austin Jackson, Jose Ramirez, Bradley Zimmer et Giovanny Urshela ont tous été à l’origine d’un point.

Les visiteurs ont inscrit tous leurs points à leur cinquième tour au bâton.

La défaite est allée au dossier de Jacob Faria (5-3), qui a donné cinq points, six frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en six manches de travail.