Vas-y mon Denis!

Publié aujourd'hui à 12h30

Mis à jouraujourd'hui à 12h43

Oui, on sait déjà de qui on parle, dans le monde du tennis lorsqu’on mentionne ce prénom de cinq lettres.

Et pas seulement au Canada.

Désormais, les aficionados planétaires de ce sport savent que Denis, c’est Shapovalov. Ils savent que Denis est ce grand blondinet, déguinguandé, coiffé d’une casquette aussi hirsute que lui et qui est en train de devenir un des adolescents les plus populaires et prometteurs dont l’ATP puisse rêver.

Après les deux victoires épiques qui ont fait exploser le central du Stade Uniprix, cette semaine, Denis (prononcez «Dennis») Shapovalov prouve que sa fulgurante progression de la dernière année n’est pas un mirage. Après avoir battu un 19e mondial (Nick Kyrgios) l’année précédente à Toronto, Shapovalov a ajouté le Britannique Kyle Edmund (42e) sur le gazon anglais de ce dernier, au tournoi du Queen’s, en juin puis le Brésilien Rogerio Dutra Silva (64e) ainsi que l’Argentin Juan Martin Del Potro (31e) pour ses deux premiers tours à la Coupe Rogers de 2017. Et on sent que ce n’est pas fini.

Ne change pas... trop

On le sait, Shapovalov n’a pas fini de se développer.

Mais ce serait bien qu’il ne soit pas «trop» développé, peut-être. Je parle ici de la masse musculaire qu’on ajoute inévitablement sur tous ces ados de la raquette afin de se situer dans la normalité professionnelle. Les lacunes physiques de ce «Gumby» fluide et élastique ne sont-elles pas déjà de formidables atouts? Quant à son arrogance sportive, certes une grande qualité dans ce monde de requins, est également un avantage qui lui donne ce désir de vaincre et cette solidité mentale dans les grands moments. Déjà.

Bien sûr, s’il a déjà un très bon service qu’il peut encore bonifier, il a quand même du boulot à accomplir en retour de services. Et dans quelques autres départements, assurément.

Ce diamant brut de madame Tessa Shapovalova, sa mère, a maintenant confié à un diamantaire chevronné qui s’appelle Martin Laurendeau, son nouvel entraîneur et aussi capitaine canadien de la Coupe Davis. On ne pouvait espérer mieux pour que le jeune homme continue de se développer, tant sur le plan tennistique que personnel, tant sur le plan stratégique que physique.

Denis: comme Genie, ou presque

La montée en puissance et en popularité de Shapovalov, c’est tout à fait ce que les amateurs de tennis ont vécu en 2013 et 2014 quand une jeune Montréalaise, blonde aussi, avait pris d’assaut le tennis mondial pour gravir inexorablement les échelons de la WTA, jusqu’à la cinquième position.

Vous connaissez son nom, bien sûr.

Et, rapidement, Eugenie Bouchard a séduit tant les fans que les compagnies de marketing et leurs clients corporatifs. Genie était partout et accumulait les commandites payantes aussi rapidement que les points au classement.

Denis Shapovalov, c’est une future bombe tant sur la surface de tennis que pour les magazines et la télé. C’est d’ailleurs ce que j’écrivais, il y a un peu plus d’un an, le 26 juillet 2016, après la première des éclatantes victoires de Shapovalov contre des membres de «l’establishment» du tennis masculin, Nick Kyrgios, sur le central de Toronto.

Et je maintiens ma comparaison.

Une comparaison, toutefois, qui s’arrêtera lorsqu’on parlera des deuxième, troisième ou quatrième années suivant cette émergence phénoménale. Car personne ne souhaite revivre, au Canada, une ascension grisante suivie de trois années de misère et de dégringolade comme Bouchard le vit. Et comme elle le fait vivre à tous ces supporters déçus.

Oui, comme Eugenie, bientôt, tout le monde saura qui est Denis

Comme tout le monde sait qui est Roger...Rafael...Novak et compagnie.

À suivre...