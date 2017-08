Un message d'espoir de Dwayne «The Rock» Johnson

Le lutteur et comédien Dwayne Johnson est de passage à Vancouver pour y tourner son prochain film et il a eu une pensée pour sa première carrière, qui a eu lieu en sol canadien.

Après un passage couronnée de succès à l'Université de Miami, le plaqueur défensif s'est joint aux Stampeders de Calgary, dans la Ligue canadienne de football, en 1995, lorsqu'il était âgé de 23 ans.

C'est dans la dans la ville portuaire que Johnson a essuyé son premier échec professionnel, lorsqu'il a été libéré par la formation de la LCF deux mois après le début de la saison.

Avec le recul, l'athlète considère que c'est la plus belle chose qui ne pouvait lui arriver.

«Lorsque j’ai été retranché par les Stampeders, je disais ‘vous ne pouvez pas me faire ça. Mon but ultime est d’atteindre la NFL!'», a-t-il raconté jeudi.

«Parfois, l’objectif pour lequel on travaille si fort n’est jamais réalisé. Et plusieurs années plus tard, on se rend compte que c’est la meilleure chose à ne pas arriver!»

