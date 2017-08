Taylor Cole blessé à son premier match

Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du lanceur Taylor Cole sur la liste des blessés pour 10 jours, jeudi.

Cole a subi une fracture à un orteil du pied droit au cours de son premier match dans les majeures en carrière, mercredi soir face aux Yankees de New York.

Le releveur n’a d’ailleurs pas connu une bonne sortie, permettant quatre points, six coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers de travail.

La formation canadienne a d’ailleurs rappelé le droitier Chris Smith des Bisons de Buffalo, sa filiale AAA.

Smith a fait ses débuts dans le baseball majeur cette saison, prenant part à quatre rencontres des Jays. Il montre une moyenne de points mérités de 5,40 en cinq manches sur la butte.