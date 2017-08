Marco Estrada réduit les Yankees au silence

Le partant des Blue Jays de Toronto Marco Estrada a été intraitable pendant sept manches, jeudi au Rogers Centre, menant les siens vers un gain de 4-0 aux dépens des Yankees de New York.

Conséquemment, la troupe du gérant John Gibbons a remporté la série de trois parties l’opposant aux «Bombardiers du Bronx» cette semaine. Cependant, elle présente encore un dossier (54-60) inférieur au seuil de respectabilité.

Estrada (5-7) a limité l’adversaire à cinq coups sûrs et trois buts sur balles, tout en réussissant six retraits sur des prises. Le droitier a décoché 110 tirs, dont 67 ont atteint la cible. Du même coup, il a savouré son premier triomphe depuis le 27 mai.

Les releveurs Ryan Tepera et Roberto Osuna ont chacun lancé une manche pour fermer la porte aux visiteurs.

Un point à la fois

En attaque, les favoris de la foule ont inscrit au moins un point entre les manches 2 et 4. Ezequiel Carrera a donné les devants aux siens en marquant sur un optionnel de Ryan Goins. Puis, Josh Donaldson a permis à Jose Bautista de toucher la plaque à l’aide d’un simple. Kevin Pillar a creusé l’écart avec un simple au champ gauche.

Bautista a ajouté son 19e circuit de l’année à la septième reprise.

Pour sa part, le receveur Russell Martin a été tenu en échec lors de ses trois présences officielles, étant éventé deux fois. Il a cependant soutiré une passe gratuite.

Chez les perdants, Garrett Cooper a frappé en lieu sûr à deux occasions. Aaron Judge et Didi Gregorius ont tous deux claqué un double. Sonny Gray (6-7) a alloué trois points, dont deux mérités, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches. Il a retiré six adversaires au bâton.