Les quarts de finale de la Coupe Rogers à TVA Sports

Le niveau de jeu de la Coupe Rogers sera encore plus relevé, vendredi, alors que les quarts de finale auront lieu sur les ondes de TVA Sports.

Roger Federer (2) poursuit sa quête vers la grande finale, lui qui affrontera le tombeur de Gael Monfils, Roberto Bautista Agut (12).

Le prodige Alexander Zverev (4) va en découdre avec le Sud-Africain Kevin Anderson, après une victoire sans équivoque aux dépens de Nick Kyrgios.

L'horaire complet des quarts de finale de la Coupe Rogers à Montréal

Court central



À 12h30 : Robin Haase (P.-B.) c. Diego Schwartzman (ARG)

Pas avant 14h30 : Roberto Bautista Agut (ESP / no 12) c. Roger Federer (SUI / no 2)

Pas avant 18h30 : Rafael Nafal (ESP / no 1) ou Denis Shapovalov (CAN) c. Hyeon Chung (KOR) ou Adrian Mannarion (FRA)

Suivi de : Alexander Zverev (ALL / no 4) c. Kevin Anderson (SAF)



Banque Nationale



À 12h30 : Raven Klaasen (SAF) et Rajeev Ram (É.-U. / no 6) ou Roberto Bautista Agut (ESP) et David Ferrer (ESP) c. Fabrice Martin (FRA) et Edouard Roger-Vasselin (FRA)

Suivi de : Rohan Bopanna (IND) et Ivan Dodig (CRO / no 7) c. Gael Monfils (FRA) et Benoit Paire (FRA) ou Jamie Murray (GBR) et Bruno Soares (BRA / no 3)

Suivi de : Bob Bryan (É.-U.) et Mike Bryan (É.-U. / no 4) c. Lucas Pouille (FRA) et Jo-Wilfried Tsonga (FRA) ou Pierre-Hugues Herbert (FRA) et Nicolas Mahut (FRA / no 5)

Pas avant 18h30 : Henri Kontinen (FIN) et John Peers (AUS / no 1) c. Juan Sebastian Cabal (COL) et Pablo Carreno Busta (ESP) ou Oliver Marach (AUT) et Mate Pavic (CRO / no 8)

Horaire de la Coupe Rogers des femmes à Toronto à venir