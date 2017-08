Les joueurs français à la Coupe Rogers amusés par l'accent québécois

Un contingent important de joueurs de tennis français foule les terrains de la Coupe Rogers à Montréal cette année. Et c’est connu, l’accent québécois les amuse beaucoup.

«Vous avez un accent qui est forcément... différent,» euphémise Gael Monfils.

«Quand on pense à Montréal, alors moi je pense tout de suite à votre accent. C’est un accent que j’aime beaucoup et qui me donne toujours le sourire,» de dire Jo-Wilfried Tsonga.

«Vous avez un accent particulier, qui me fait un peu rire,» renchérit Benoit Paire.

Ce dernier a d’ailleurs poussé malgré lui un gros juron québécois!



Voyez les Français commenter l’accent de la Belle Province dans la vidéo ci-dessus.