Le Revolution met la main sur Krisztian Nemeth

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a obtenu les services de l’attaquant Krisztian Nemeth, acquis récemment par le Crew de Columbus.

La transaction a été annoncée jeudi.

En retour, le Crew recevra une compensation financière de 350 000 $. Le Sporting de Kansas City a également fait une offre à Columbus pour racheter les droits de son ancien joueur, selon ce qu'a rapporté le journal «Kansas City Star».

Âgé de 28 ans, le joueur d’origine hongroise a joué une saison dans la Major League Soccer en 2015, avec le Sporting. En 23 départs et 28 présences, il a inscrit 10 buts et six mentions d’aide.

Le Sporting avait ensuite transféré Nemeth au Al-Gharafa SC, dans la Qatar Stars League.