Josh Bell dégriffe les Tigers

Le joueur de premier but Josh Bell a produit trois points, dont deux à l’aide de son 20e circuit de la saison, et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Tigers au compte de 7-5, jeudi.

Outre Bell, qui a étendu les bras en troisième manche, Sean Rodriguez a aussi cogné une longue balle dans une cause gagnante. Adam Frazier a totalisé trois coups sûrs, incluant un triple, et fait marquer deux coureurs. Starling Marte a croisé le marbre à deux reprises.

Le partant Gerrit Cole (10-8) a alloué trois points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en huit manches, tout en éventant sept rivaux. Felipe Rivero a obtenu les deux derniers retraits de la partie pour signer son 11e sauvetage de la campagne.

Chez les perdants, Mikie Mahtook a expédié un tir dans les gradins. Nick Castellanos a été à l’origine de deux points. Drew VerHagen (0-2) a été malmené, concédant six points, neuf coups sûrs et une passe gratuite en trois manches et deux tiers.