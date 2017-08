Jean-Gabriel Pageau redonne à la communauté

Jean-Gabriel Pageau est maintenant bien établi avec les Sénateurs d’Ottawa et l’attaquant n’hésite pas à donner un coup de main aux futurs talents de la région.

L’athlète originaire d’Ottawa a profité de la journée de mercredi pour rendre visite à de jeunes hockeyeurs à l’occasion des camps de hockey d’été des Sénateurs.

Pageau a notamment répondu aux questions des enfants, indiquant qu’il s’agissait d’une façon pour lui de redonner à la communauté.

«Je crois que c’est excitant pour un jeune de pouvoir rencontrer un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), a expliqué Pageau, lors d’une entrevue avec le site officiel de l’équipe. Parfois, c’est ton idole. Parfois, il s’agit simplement de pouvoir lui parler et lui poser des questions pour obtenir quelques conseils.

«Les jeunes me posent des questions sur mon passé, puisqu’ils veulent apprendre, alors c’est bien de pouvoir partager ce moment avec eux. Je suis heureux de leur rendre visite et de voir les sourires sur leur visage.»

Un été écourté

Pageau et les Sénateurs ont participé à la finale de l’Association de l’Est au cours de la dernière campagne, s’inclinant en sept rencontres face aux Penguins de Pittsburgh. Le joueur de centre ne s’était jamais rendu aussi loin lors des séries éliminatoires.

Alors qu’il a été un élément important dans les succès du club canadien, Pageau n’a pas caché que le long parcours de la formation a eu des répercussions sur sa saison morte.

«C’était la première fois que je me rendais aussi loin et j’ai vu la différence. Je crois que c’est un mois et demi de moins cet été que lors des dernières saisons, ce qui laisse moins de temps pour les tournois de golf caritatifs.»

Pageau prévoit maintenant utiliser le reste de l’été pour se préparer et arriver au camp d’entraînement en pleine forme.

«Le camp d’entraînement est ce qui m’importe, alors je veux être prêt pour y être compétitif. Il y aura de nouveaux joueurs qui voudront obtenir une place, alors je dois travailler fort.»

Les Sénateurs entameront leur calendrier préparatoire le 18 septembre au Centre Canadian Tire, face aux Maple Leafs de Toronto