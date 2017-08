InterBox recrute Vincent Thibault

Le promoteur québécois InterBox a annoncé avoir recruter le boxeur de la Belle Province, Vincent Thibault, jeudi.

«En Vincent Thibault, Interbox peut être fier de mettre la main sur un puissant cogneur, aux mains vives et naturelles, a souligné le président d'InterBox, Antonin Décarie, dans un communiqué. Depuis son jeune âge, j'ai toujours été impressionné par le talent, l'étoffe et le charisme de cet athlète. J'ai toujours suivi attentivement son cheminement et plus que jamais je suis persuadé que le seul véritable obstacle auquel il a dû faire face furent les blessures.»

«Je suis très fier et heureux de pouvoir ajouter à notre famille un autre boxeur prometteur, talentueux et spectaculaire, a de son côté ajouté le président d'Eye of the Tiger Management. Vincent est reconnu pour son grand caractère et sa force de frappe dévastatrice. Nous allons développer Vincent et lui donner tous les outils pour l'emmener aux plus hauts sommets.»

Thibault est natif de Charlesbourg, dans la région de Québec. Il a cumulé 103 combats amateurs et a notamment été sacré champion canadien et champion des Gants dorés nationaux.