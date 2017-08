Gabriela Dabrowski passe à l’étape suivante en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire lettone Jelena Ostapenko ont vaincu l’Allemande Julia Georges et l’Ukrainienne Olga Savchuk en trois manches de 4-6, 6-2 et 10-3 dans un match de deuxième tour en double à la Coupe Rogers de Toronto, jeudi.

Les gagnantes ont profité des quatre doubles fautes de leurs opposantes pour l’emporter en un peu plus d’une heure. Elles ont placé 59 % de leurs premiers services en jeu et dominé 55-45 au chapitre des points remportés.

Dabrowski, qui occupe le 21e rang mondial de la spécialité, et sa coéquipière affronteront le duo tchèque formé de Lucie Safarova et de Barbora Strycova en quart de finale. Celles-ci sont les troisièmes têtes de série de la compétition.