Diego Schwartzman surmonte un mauvais départ

L’Argentin Diego Schwartzman a défait l’Américain Jared Donaldson en trois manches de 0-6, 7-5 et 7-5, jeudi au Stade Uniprix, en huitième de finale de la Coupe Rogers.

Occupant le 36e rang mondial, le vainqueur affrontera au tour suivant le Néerlandais Robin Haase.

Schwartzman a eu besoin de plus de deux heures pour éliminer la 66e raquette mondiale. En raison d’un début catastrophique, il n’a mis la main que sur 48 % des points disputés, en plus d’être dominé 7-4 au chapitre des as. Également, le Sud-Américain a commis cinq doubles fautes, comparativement à deux pour son adversaire.

À sa sortie précédente, il avait battu l’Autrichien Dominic Thiem, troisième tête de série. Quant à Donaldson, il a été le tombeur des Français Lucas Pouille et Benoit Paire pendant le tournoi.

Kevin Anderson se paie du bon temps

Le Sud-Africain Kevin Anderson a facilement battu l’Américain Sam Querrey en deux manches de 6-4 et 6-1, jeudi au Stade Uniprix, dans un duel de troisième tour de la Coupe Rogers.

Le vainqueur a eu besoin de 59 minutes pour l’emporter sur le court Banque Nationale. Il affrontera en quart de finale le gagnant du duel mettant aux prises l’Australien Nick Kyrgios et l’Allemand Alexander Zverev. Occupant la 32e place de l’ATP, Anderson n’a pas lésiné contre celui ayant éliminé le Français Jo-Wilfried Tsonga la veille. Il a dominé 11-5 au chapitre des as, en plus de réaliser quatre bris en huit occasions. L’athlète de 31 ans a obtenu 56 des 90 points joués.

Haase étonne

Plus tard en après-midi, Haase a assuré sa place en quart de finale grâce à un gain de 7-6 (3), 4-6 et 6-1 aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov, septième favori de l’événement.

Le gagnant a claqué 13 as, comparativement à 11 pour son rival, qui a affiché un pourcentage de réussite de 51 % sur ses premiers services.

Le joueur des Pays-Bas a commis huit doubles fautes, contre six pour le perdant.