Diego Schwartzman surmonte un mauvais départ

L’Argentin Diego Schwartzman a défait l’Américain Jared Donaldson en trois manches de 0-6, 7-5 et 7-5, jeudi au Stade Uniprix, en huitième de finale de la Coupe Rogers.

Occupant le 36e rang mondial, le vainqueur affrontera au tour suivant le gagnant du duel opposant le Bulgare Grigor Dimitrov au Néerlandais Robin Haase.

Schwartzman a eu besoin de plus de deux heures pour éliminer la 66e raquette mondiale. En raison d’un début catastrophique, il n’a mis la main que sur 48 % des points disputés, en plus d’être dominé 7-4 au chapitre des as. Également, le Sud-Américain a commis cinq doubles fautes, comparativement à deux pour son adversaire.

À sa sortie précédente, il avait battu l’Autrichien Dominic Thiem, troisième tête de série. Quant à Donaldson, il a été le tombeur des Français Lucas Pouille et Benoit Paire pendant le tournoi.