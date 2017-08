Des ennuis pour Jordan Spieth

Espérant compléter son Grand Chelem à l’occasion du Championnat de la PGA, l’Américain Jordan Spieth s’est contenté d’une fiche de 72, un coup au-dessus de la normale, jeudi à Charlotte, et il occupe le 33e rang à égalité après la première ronde.

Son compatriote Kevin Kisner et le Danois Thorbjorn Olesen partagent le sommet avec un total de 67 (-4). Cinq golfeurs des États-Unis accusent un retard d’un coup, soit Grayson Murray, Gary Woodland, Brooks Koepka, Chris Stroud et D.A. Points.

Ayant gagné les trois autres tournois majeurs au moins une fois durant sa carrière, Spieth a commis quatre bogueys, dont deux consécutifs aux cinquième et sixième drapeaux. Il a également calé deux oiselets d’affilée aux septième et huitième fanions.

«Le putter a définitivement été le problème, a déploré au site de la PGA le deuxième joueur au monde. Si vous m’aviez dit que j’allais faire des coups de départ comme ceux d’aujourd’hui, j’aurais sûrement cru pouvoir retrancher quelques coups à la normale. Mes roulés ne pouvaient pas être plus mauvais que ça.»

Le joueur de 24 ans a ainsi effectué 32 roulés, tout en maintenant une distance moyenne de 298,8 sur ses élans de départ.

«Si j’avais joué +1 avec des "drives" et un jeu moyens, j’aurais très bien compris. Mais j’ai eu des opportunités et une fois sur les verts, je n’ai pu envoyer la balle dans la coupe. C’est ce qui est le plus frustrant», a-t-il ajouté.

Dustin Johnson est dans la lutte

Par ailleurs, le détenteur de la première place du classement international, Dustin Johnson, est ex aequo au 15e échelon en vertu d’un dossier de 70 (-1), à l’image du Canadien Graham DeLaet et de l’Australien Jason Day.

Les deux autres représentants de l’unifolié en action, Mackenzie Hughes (78) et Adam Hadwin (79), ont tous deux connu une journée misérable. Ils sont respectivement 119e et 127e.

Pour sa part, le vétéran Phil Mickelson se situe au même rang qu’Hadwin. Il a été incapable de réussir un seul oiselet, ce qui constitue une première pour lui dans le cadre de cet événement depuis 1998. Le gaucher a disputé 95 rondes de golf au Championnat de la PGA à vie.