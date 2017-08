Une première pour Alexander Zverev

L’Allemand Alexander Zverev a poursuivi son excellente saison 2017, mercredi au Stade Uniprix, en disposant du Français Richard Gasquet en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6 (3) au deuxième tour de la Coupe Rogers.

La jeune sensation du tennis qui occupe le huitième rang mondial a du même coup obtenu une 42e victoire en 55 matchs depuis le début de l’année. De plus, le joueur de 20 ans a signé un premier gain à vie dans le cadre du tournoi canadien; en 2016, il s’était incliné à sa seule sortie.

Quatrième tête de série, Zverev a eu besoin d’un bris et de six as pour enlever le set initial aux dépens de la 29e raquette de l’ATP et semblait en plein contrôle. Toutefois, son vis-à-vis de l’Hexagone a répliqué en brisant son service lors du dernier jeu de la manche suivante pour créer l’impasse.

Puis, au troisième jeu de la reprise décisive, l’athlète germanique a subi une blessure au pied gauche nécessitant les soins du physiothérapeute durant plusieurs minutes. Il a cependant fait fi de ce léger problème pour saisir le service adverse au cinquième jeu, capitalisant sur sa troisième balle de bris.

Or, à l’image de son compatriote Gaël Monfils qui a effacé quatre balles de match contre Kei Nishikori, Gasquet a affiché du caractère. Son opposant avait d’ailleurs trois chances de mettre fin à l’affrontement à 40-0 lors du 10e jeu, mais le joueur français est demeuré en vie. Celui-ci a même eu l’opportunité d’en finir ultérieurement et Zverev a résisté à son tour.

L’Allemand a finalement eu besoin du bris d’égalité pour distancer son adversaire avec quelques frappes puissantes.

Pendant le choc de plus de deux heures, Zverev a dominé 13-2 au chapitre des as.

En huitième de finale, le vainqueur croisera le fer avec l’Australien Nick Kyrgios, qui a facilement défait l’Italien Paolo Lorenzi 6-2 et 6-3.