Un botteur à l’honneur dans la LCF

Ayant connu un match exceptionnel marqué par un botté décisif en fin de partie, Justin Medlock, des Blue Bombers de Winnipeg, a reçu la première place parmi les joueurs par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football.

Vendredi dernier, à Ottawa, un placement de Medlock alors qu’il ne restait plus de temps au cadran a permis aux «Bombers» de signer, pour une deuxième semaine d’affilée, une victoire à la suite d’une remontée.

Le botteur originaire de la Californie a inscrit 21 points dans un gain de 33-30 aux dépens du Rouge et Noir. Au total, Medlock a réussi six placements, deux simples et un converti.

Sa dernière tentative du match, sur une distance de 38 verges, est survenue à la fin du quatrième quart, alors que le quart-arrière Matt Nichols avait orchestré une série de 33 verges en 30 secondes pour mettre la table au botté victorieux.

Le joueur par excellence sur les unités spéciales et le membre de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2016 a aussi effectué trois dégagements pour 124 verges (moyenne de 41,3 verges) et sept bottés d’envoi pour 505 verges (moyenne de 72,1 verges).

Medlock a réussi 18 de ses 22 placements en 2017 (81,8 %). Il affiche par ailleurs la meilleure moyenne de sa carrière sur des dégagements (42,8 verges).

Leggett et Burnham se démarquent

Concernant les autres honneurs individuels, le demi défensif Maurice Leggett, également des Blue Bombers, a obtenu la deuxième place. Leggett a provoqué un échappé et a effectué sept plaqués défensifs, dont deux sacs.

Le receveur de passes Bryan Burnham, qui a pour sa part reçu la troisième mention, a cumulé 131 verges et marqué un touché sur des réceptions pour aider les Lions de la Colombie-Britannique à vaincre les Roughriders de la Saskatchewan par la marque de 30-15.