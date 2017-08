Trevor Gretzky claque un circuit à l'arrivée de son père

Il y a de ces histoires qui ne s'inventent pas.

Trevor Gretzky s'amène à la plaque. Au même moment, son père Wayne, qui a raté le début du match, pose les pieds au stade.

La suite est magique.

La progéniture de «la Merveille» claque un circuit de trois points qui en donne une priorité de cinq à son équipe.

«Je devrais venir au stade plus souvent,» a blagué l’ancien numéro 99.

«Lorsque j’étais au cercle d’attente, je le voyais sortir du tunnel. Le timing était pas mal bon,» a affirmé Trevor.

Sans surprise, l'organisation lui a réservé l'une des meilleures places du stade. Le président de l'équipe, Marc-André Bergeron, qui a lui aussi joué pour les Oilers d'Edmonton, a pu renouer avec la légende.

«Il est au courant que ça nous aide à garder les gens dans les estrades, a fait savoir Bergeron. Pour nous, qui essayons de faire vivre un marché de baseball dans une petite ville, c’est un coup de pouce qui est très apprécié.»

Près de 20 ans après sa retraite, Gretzky est toujours aussi populaire et il se fait tout aussi généreux de son temps.

«J’ai encore les autographes de Dave Keon, de Tim Horton et de Johnny Bower, qui jouaient quand j’avais six ou sept ans, a-t-il confié. C’est ça, être un enfant, et, ça fait partie du travail d’un athlète professionnel.»

Ceux qui sont repartis bredouilles pourront tenter de nouveau leur chance mercredi soir. À moins d'un changement, Wayne Gretzky sera en ville jusqu'à jeudi.