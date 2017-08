Nouveau DG, même défi

Publié aujourd'hui à 20h41

Mis à jouraujourd'hui à 20h45

Signe que les vacances sont bel et bien terminées, les différentes équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s’activent et préparent le début des camps d’entraînement prévus la semaine prochaine.

Si un vent de renouveau souffle sur quelques équipes (des changements d’entraîneurs ont eu lieu à Shawinigan, Saint-Jean et Halifax au courant de l'été), c’est à Gatineau que l’actualité a été mouvementée cette semaine.

Le départ du directeur général des Olympiques Marcel Patenaude en a surpris plusieurs.

En coulisses, on entendait la rumeur circuler depuis belle lurette. À peine plus d’un an après son arrivée en Outaouais, Patenaude a préféré remettre sa démission.

À une semaine du camp d’entraînement, l’homme de la situation pour le remplacer était Alain Sear, le propriétaire, président et gouverneur de l’équipe.

Comme on ne peut remplir les fonctions hockey et administratives dans la LHJMQ, l’équipe a dû injecter du sang neuf à sa formation.

Martin Lacasse s’amène comme président, alors que Daniel Gingras s’empare de la fonction de gouverneur.

Aux deux postes, les Olympiques miseront sur des hommes d’affaires reconnus qui ont fait leur preuve dans leurs milieux respectifs. Ils vont apporter de nouvelles idées, ce qui ne fera pas de tort d’ici l’ouverture du nouvel amphithéâtre gatinois prévu pour 2020.

À elle seule, l’implication du groupe Nordik dans la stratégie marketing de l’organisation de l’équipe la plus titrée du circuit Courteau me semble prometteuse.

Bref, les Olympiques ont diversifié leur organigramme administratif. C’est une bonne chose.

Maintenant, parlons du volet hockey.

Le directeur général Alain Sear hérite d’un gros mandat.

Les Olympiques entreprennent un virage jeunesse, que le nouveau DG espère dynamiser grâce au repêchage.

Comme ce fut le cas avec Marcel Patenaude cette année, Sear n’aura pas une grande marge de manoeuvre. Solidaire des décisions passées, il ne veut plus sacrifier de bons choix de sélection comme ce fut le cas depuis quelques années.

En juin dernier, les Olympiques ont parlé trois fois dans les cinq premiers tours (aux 28e, 75e et 84e rangs). Un an plus tôt, c'était deux fois (65e et 83e échelons). Le citron a été pressé au maximum.

Le propriétaire et nouveau directeur des opérations hockey entend mettre sur pied une bonne équipe pour l’ouverture du nouvel amphithéâtre, et recevoir le tournoi de la Coupe Memorial en 2022.

Il ne faut pas se raconter d'histoires : il faudra donc que les partisans de l’équipe soient patients. On ne bâtit pas un club champion en l'espace d'un an ou deux.

Alain Sear veut être jugé sur la base de ses décisions. Le dynamique (et controversé) grand patron des Olympiques hérite d'un mandat imposant et s'il réussit, il pourra enfin clouer le bec de ses détracteurs.

Le recruteur-chef Sylvain Brunelle, un proche de Marcel Patenaude, demeure avec les Olympiques et se voit ajouter la fonction de directeur général adjoint.

Marc Saumier, qui a passé la dernière saison comme entraîneur adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst, va dorénavant agir comme conseiller spécial au président et ambassadeur de l’équipe.

Le bilan?

Les Olympiques ont renouvelé leur organigramme et ont ajouté de nouvelles forces.

Le défi, lui, demeure le même : s'assurer que l'équipe sera prête à inaugurer l'ouverture de son nouvel amphithéâtre avec aplomb dans trois ans et se réapproprier l'image d'équipe gagnante qui a été accolée aux Olympiques pendant 20 ans.

Car en ce moment, on ne peut plus dire que c'est le cas.