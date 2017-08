Nelson Cruz s’en donne à cœur joie

Nelson Cruz a cogné deux longues balles pour aider les Mariners de Seattle à défaire les Athletics, mercredi à Oakland.

Cruz a tout d’abord expédié une première balle dans les gradins lors de la troisième manche, pour ajouter deux points au tableau. Il a ensuite étiré les bras une deuxième fois, en solo, lors du cinquième tour au bâton.

Son coéquipier Kyle Seager a également claqué un circuit dès la manche initiale, alors qu’il était précédé de Jean Segura et de Robinson Cano sur les sentiers.

Matt Joyce et Khris Davis ont également offert des souvenirs aux partisans dans les estrades, pour les favoris locaux.

Emilio Pagan (1-2) a mérité la victoire, ne donnant qu’un seul coup sûr en deux manches et deux tiers. Edwin Diaz a pour sa part savouré un 25e sauvetage, cette saison.

Jharel Cotton (5-9) a quant à lui concédé six points, huit frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches au monticule, pour les A’s.

Les visiteurs ont ainsi balayé cette courte série de deux matchs, en Californie.