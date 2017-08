Mike Trout dans une classe à part

Publié aujourd'hui à 10h42

Mis à jouraujourd'hui à 11h07

Mike Trout est un voltigeur de centre qui est dominant en défensive. Sa vitesse pour capter des balles est un secret de Polichinelle. Par contre, chaque fois qu’on analysait son coup de bâton, plusieurs doutaient de son talent exceptionnel.

D’ailleurs, les historiens du baseball comparaient toujours son rendement au légendaire voltigeur de centre des Yankees de New York, Mickey Mantle, membre du Temple de la renommée du baseball à Cooperstown.

On osait même laisser sous-entendre que sa fiche de points produits était ordinaire et non pas dominante.

Nous sommes présentement dans l’ère des comparaisons de statistiques pour décider qui est le meilleur. Aujourd’hui je vais utiliser cette ligne de pensée pour déterminer la valeur de Trout à ce stade-ci de sa carrière.

Mel Ott, Jimmie Foxx et Mickey Mantle sont tous des membres du Temple de la renommée du baseball. Un fait assez inusité: Trout a rejoint ce prolifique trio de joueurs qui sont les seuls de l’histoire à avoir totalisé 1000 coups sûrs, 500 points produits et 500 buts sur balles lors de leur saison de 25 ans.

Trout est le seul joueur à avoir obtenu 150 circuits, 400 coups sûrs de plus d'un but et 150 buts volés avant son 26e anniversaire.

Les trois joueurs (Ott, Mantle et Foxx) n’ont pas fini leur carrière respective avec 3 000 coups sûrs ou 600 coups de circuit.

À cette époque de sa carrière, Trout est sans aucun doute le meilleur joueur du baseball majeur. Est-ce le meilleur de tous les temps? Avant d’arriver à cette conclusion, il y a deux voltigeurs qui sont forts supérieurs à lui en ce moment.

Hank Aaron a frappé 3 771 coups sûrs et 755 coups de circuits. Willie Mays a une fiche de 3 283 coups sûrs et 660 coups de circuits.

Je vous laisse décider s’il mérite d’être comparé à Aaron et Mays.

Les Dodgers sont phénoménaux

Les Dodgers détiennent la meilleure fiche dans le baseball majeur, sans oublier qu’ils ont une priorité de 15 matchs sur leurs plus proches rivaux.

Ils ont au sein de leur formation l’un des meilleurs lanceurs gaucher du baseball majeur, Clayton Kershaw. La perte de Kershaw, qui est présentement sur la liste des blessés, n’a pas ralenti le rendement de l’équipe.

L'étincelle de la formation de la Californie a été allumée avec l’arrivée de Cody Bellinger, qui en date d’hier, avait une fiche de 32 coups de circuit et 75 points produits. D'ailleurs, il est parmi les candidats à titre de joueur de l’année dans la Ligue nationale.

Si la tendance se maintient, les Dodgers pourront s’ajouter à ce groupe select de 11 équipes d’avoir remporté au moins 108 victoires dans une saison.

Il y a toutefois un bémol concernant les insuccès de ces équipes en Série mondiale. Excluant les Dodgers, les 10 autres équipes ont remporté la Série mondiale seulement cinq fois.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Dodgers font partie d’un groupe élite de seulement trois formations, dont les Yankees de 1998 et les Mariners de 2001, à avoir remporté 79 matchs ou plus à ce stade-ci de la saison. Les Yankees ont remporté la Série mondiale.

La saison est longue et leur parcours est formidable jusqu'ici. Maintenant, pourront-ils se rendre en Série mondiale et sortir vainqueurs de leur plus court trajet?