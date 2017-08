Martin Perez s'impose face aux Mets

Brillant au monticule, Martin Perez a mené les Rangers du Texas à une victoire de 5-1 contre les Mets, mercredi après-midi, à New York.

Perez (6-10) a œuvré pendant huit manches, allouant un point et seulement trois coups sûrs. Le lanceur originaire du Venezuela n’a donné aucun but sur balles et a retiré cinq adversaires sur des prises dans ce match.

À l’attaque, Joey Gallo a contribué au gain des siens en frappant un circuit de deux points dès la première manche. Nomar Mazara a pour sa part réussi trois coups sûrs, croisant le marbre deux fois au cours de la partie.

Victime de Gallo, le partant des Mets Rafael Montero (1-8) a quitté la rencontre après trois manches, ayant permis quatre points.

C’est le releveur gaucher Alex Claudio qui a complété le travail de Perez en retirant les Mets dans l’ordre en fin de neuvième manche.