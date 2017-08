Les Yankees dominants à Toronto

Todd Frazier s’est distingué, mercredi à Toronto, alors que les Yankees de New York menaient au compte de 8-5 après huit manches, face aux Blue Jays.

Le joueur de troisième but des «Bombardiers du Bronx» a cogné trois coups sûrs en quatre présences officielles au bâton, cognant notamment sa 19e longue balle de la saison. Il a été à l’origine de trois points.

Didi Gregorius a également frappé un circuit, lors du troisième tour au bâton, pour ajouter un point au tableau

Jose Bautista a pour sa part expédié la balle dans les gradins dans le clan des favoris locaux.

Nick Tepesch a obtenu le départ pour la formation canadienne. Cesar Valdez devait initialement entamer la rencontre, mais son nom a été placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’épaule droite, mardi.

Tepesch a permis cinq points, huit frappes en lieu sûr et un but sur balles en quatre manches et un tiers de travail.

Masahiro Tanaka a quant à lui permis trois points, dont deux mérités, deux frappes en lieu sûr et cinq passes gratuites en quatre manches au monticule.