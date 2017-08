Les Phillies résistent face aux Braves

Malgré la remontée des Braves, les Phillies de Philadelphie ont tenu bon et se sont sauvés avec une victoire de 3-2, mercredi soir à Atlanta.

Odubel Herrera a cogné un triple en troisième manche qui a permis à Freddy Galvis de marquer. Un mauvais relais du joueur de deuxième but des Braves Ozzie Albies a ensuite profité à Herrera qui a marqué à son tour.

Galvis a produit le troisième point des visiteurs en cinquième manche grâce à double. Cesar Hernandez a croisé le marbre sur la séquence.

Danny Santana a permis aux Braves de réduire l’écart à un seul point en septième manche en poussant Tyler Flowers et Albies à la plaque avec un simple. Les Braves n’ont toutefois pu compléter leur remontée par la suite.

Jerad Eickhoff (3-7) a signé la victoire. Le partant des Phillies a alloué deux points et neuf coups sûrs en six manches et deux tiers. Héctor Neris a assuré le sauvetage.

La défaite est allée au dossier de Sean Newcomb qui donné trois points, dont deux mérités, et cinq coups sûrs en six manches.