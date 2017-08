Le troisième tour de la Coupe Rogers à TVA Sports

Le Canadien Denis Shapovalov poursuit son périple au troisième tour de la Coupe Rogers, mais il aura fort à faire.

Le jeune Ontarien a rendez-vous contre la première tête de série Rafael Nadal sur le court central en soirée.

Le Suisse de 36 ans Roger Federer, qui vieillit comme le bon vin, croise dans sa route l’Espagnol David Ferrer en après-midi.

Le favori de la foule, Gael Monfils, ouvrira le bal dès 12h30, contre la 12e tête de série Roberto Bautista Agut.

Les surdoués Alexander Zverev et Nick Kyrgios pourraient quant à eux offrir tout un spectacle.



Voici l’horaire complet de la troisième journée à la Coupe Rogers de Montréal :

Court central



À 12h30 pm : Gael Monfils (FRA) c. Roberto Bautista Agut (ESP / no 12)

Pas avant 2h30 pm : David Ferrer (ESP) c. Roger Federer (SUI / no 2)

Pas avant 6h30 pm (possible changement de terrain) : Hyeon Chung (COR) c. Adrian Mannarino (FRA)

Suivi de : Rafael Nadal (ESP / no 1) c. Denis Shapovalov (CAN)

Banque nationale



À 12h30 pm : Jared Donaldson (É.-U.) c. Diego Schwartzman (ARG)

Suivi de : Grigor Dimitrov (BUL / no 7) c. Robin Haase (P.-B.)

Suivi de : Kevin Anderson (SAF) c. Sam Querrey (É.-U.)

Suivi de : Alexander Zverev (ALL / no 4) c. Nick Kyrgios (AUS / no 16)

Suivi de : Juan Sebastian Cabal (COL) et Pablo Carrento Busta (ESP) c. Oliver Marach (AUT) et Mate Pavic (CRO / no 8)



Court 9



À 12h30 : Fabrice Martin (FRA) et Edouard Roger-Vasselin (FRA) c. Lukasz Kubot (POL) et Marcelo Melo (BRA / no 2)

Suivi de : Gael Monfils (FRA) et Benoit Paire (FRA) c. Jamie Murray (GBR) et Bruno Soares (BRA / no 3)

Suivi de : Raven Klaasen (SAF) et Rajeev Ram (É.-U. / no 6) c. Roberto Bautista Agut (ESP) et David Ferrer (ESP)

Suivi de : Lucas Pouille (FRA) et Jo-Wilfried Tsonga (FRA) c. Pierre Hugues Herbert (FRA) et Nicolas Mahut (FRA / no 5)



Voici l’horaire complet de la troisième journée à la Coupe Rogers de Toronto :

Court central

À 11h am: Karolina Pliskova (REP / no 1) c. Naomi Osaka (JAP)

Suivi de: Agnieszka Radwanska (POL / no 10) c. Caroline Wozniacki (DAN / no 6)

Suivi de: Barbora Strycova (REP) c. Simona Halep (ROU / no 2)

Pas avant 7h pm: Elina Svitolina (UKR / no 5) c. Venus Williams (É.-U. / no 9)

Suivi de: Ashleigh Barty (AUS) c. Garbine Muguruza (ESP / no 4)

Grandstand

À 11h am : Catherine Bellis (É.-U.) c. Caroline Garcia (FRA)

Pas avant midi : Lucie Safarova (REP) c. Ekaterina Makarova (RUS)

Suivi de : Anna-Lena Groenfeld (ALL) et Kveta Peschke (REP / no 8) c. Eugenie Bouchard (CAN) et Karolina Pliskova (REP)

Pas avant 5h pm: Angelique Kerber (ALL / no 3) c. Sloane Stephens (É.-U.)



Court 1



À midi : Lyudmyla Kichenok (UKR) et Nicole Melichar (É.-U.) c. Chia-Jung Chuang (TAI) et Renata Voracova (REP)

Suivi de : Julia Goerges (ALL) et Olga Savchuk (UKR) c. Gabriela Dabrowski (CAN) et Jelena Ostapenko (LET)

Suivi de : Ekaterina Makarova (RUS) et Elena Vesnina (RUS / no 1) c. Bianca Andeeescu (CAN) et Carson Branstine (CAN)