Le retour de Maude-Aimée Leblanc

La golfeuse de la LPGA Maude-Aimée LeBlanc, blessée au dos à la fin juin, a repris l'entraînement et compte être à l'Omnium féminin Canadien Pacific à Ottawa du 21 au 27 août.

«Je suis en mesure de frapper ma balle comme avant, mon dos est rétabli et j'espère que ça va tenir le coup», a raconté Maude-Aimée en entrevue.

La golfeuse de Windsor montre une moyenne de 278 verges sur ses coups de départ, comparativement à la championne du circuit, la Sud-Coréenne In-Kyung Kim, qui affiche une moyenne de 249 verges.

Maude-Aimée a connu un début de saison exceptionnel avec une carte de -12 en février aux Bahamas et -5 en Australie.

«Mes coups de départ sont parfaits, mais j'ai éprouvé de la difficulté sur les verts. Je crois que le meilleur est à venir.»

La 224e golfeuse au monde a remporté des bourses de 44 996 $ depuis le début de l'année et cumule des gains de 297 861 $ en carrière. Présentement, elle joue tous les jours et suit les conseils de son entraîneuse Denise Lavigne. Elle fréquente les clubs de golf La Vallée du Richelieu et Asbestos.

La semaine prochaine, histoire de mettre les chances de son côté pour l'Omnium Canadien Pacifique, elle s'élancera sur le parcours du club de golf Ottawa Hunt and Golf Club en vue de se familiariser avec le terrain.

«J'ai joué à cet endroit il y a dix ans chez les juniors, mais il faut que je visualise le parcours.»

Pour se réchauffer avec cet omnium canadien, elle sera parmi les joueurs masculins à la Coupe Sani-Marc de Victoriaville du 17 au 20 août au Club de golf de Victoriaville. Également, elle est la présidente d'honneur d'un tournoi bénéfice pour des participantes au Trophée Rose des sables au Club de golf de Sherbrooke le samedi 12 août.