La soirée de Ryan Zimmerman

Ryan Zimmerman a connu une véritable soirée de rêve pour les Nationals, alors qu’il a établi un record de concession de 910 points produits en carrière, dans un gain de 10-1 face aux Marlins de Miami, mercredi à Washington.

Le joueur de premier but de 32 ans a ainsi surpassé l’ancien des Expos de Montréal Tim Wallach.

Zimmerman a placé la balle en lieu sûr quatre fois en autant de présences officielles au bâton, cognant notamment deux circuits. Il a croisé le marbre quatre fois et produit cinq points dans cette rencontre, en plus de soutirer un but sur balles.

Howie Kendrick et Bryce Harper se sont occupés du reste du travail, étant respectivement à l’origine de trois et deux points.

La victoire est allée au dossier de Gio Gonzalez (10-5), qui a donné un point et sept coups sûrs en sept manches sur la butte.

Le partant des Marlins Adam Conley (4-5) a connu une sortie difficile, concédant cinq points, 11 frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en cinq manches.