Gaël Monfils renverse Kei Nishikori avec brio

Le Français Gaël Monfils n’a jamais baissé les bras, mercredi après-midi à Montréal, et cela lui a rapporté gros, car il a défait le Japonais Kei Nishikori en trois manches de 6-7 (4), 7-5 et 7-6 (6), dans un match de deuxième tour de la Coupe Rogers.

En cette journée de duels particulièrement relevés, le choc opposant ces deux membres du top 25 mondial s’est déroulé un peu dans l’ombre sur le court Banque Nationale, car au même moment, le Suisse Roger Federer s’en donnait à cœur joie aux dépens du Canadien Peter Polansky sur le central.

Cela n’a pas empêché le joueur asiatique – cinquième tête de série et bénéficiaire d’un laissez-passer en première ronde – et son rival ayant atteint le carré d’as à Toronto l’an passé de livrer un spectacle des plus divertissants. La bagarre a d’ailleurs duré plus de 2 h 30 min, au grand plaisir de la foule.

Après avoir raté quelques occasions d’assommer son vis-à-vis, Nishikori a réussi un bris important au huitième jeu du dernier set, gagnant quatre points de suite, pour prendre l’avantage 5-3. Comme ce fut le cas tout au long de cet affrontement, Monfils est revenu de l’arrière pour éventuellement provoquer un bris d’égalité.

Nishikori croyait avoir le Français à sa merci en obtenant quatre points d’affilée pour faire 6-2 lors de l'étape ultime, mais c’était sans compter sur la détermination de celui-ci, qui a mis la main sur les six points suivants.

Le caractère de Monfils

Le set initial a été chaudement disputé, surtout en raison des ennuis au service des deux hommes. Chacun d’entre eux a réalisé deux bris en six occasions, mais c’est finalement Nishikori qui a pris le contrôle en enlevant les trois derniers points du bris d’égalité.

Lors de l’engagement suivant, celui-ci a malmené Monfils à l’aide de frappes puissantes derrière la ligne de fond et a rapidement pris l’avance 3-0. Le représentant de l’Hexagone ne s’en est pas laissé imposer et a réussi le bris au cinquième jeu pour réduire l’écart à 3-2. Cependant, le finaliste du tournoi en 2016 a aussitôt répliqué avec un autre bris aux dépens de la 22e raquette de l’ATP, désormais placée dans les câbles.

Néanmoins, le Français a impressionné la foule grâce à de belles montées au filet et il a effacé un retard de 5-3 pour se sauver avec la manche.

Au prochain tour, le gagnant en découdra avec l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 12e favori de la compétition. Celui-ci a vaincu l’Américain Ryan Harrison 7-5 et 6-2.