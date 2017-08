Eugenie Bouchard se vide le coeur: «vous n'avez aucune idée de ce que je vis»

Accablée par la pression depuis qu’elle porte le fardeau de meilleure joueuse canadienne, Eugenie Bouchard s’est vidé le cœur, après une élimination expéditive au premier tour de la Coupe Rogers.

«Vous n’avez aucune idée de ce que je vis et vous ne savez pas à quoi ressemble mes journées,» a lancé devant les médias la native de Westmount, qui a été dominée au compte de 6-3, 6-4 par la Croate Donna Vekic.

Bouchard n’est plus l’ombre de la joueuse qu’elle était en 2014. Elle s’était alors hissée au 5e rang mondial au terme d’une fulgurante ascension, ponctuée de participations aux demi-finales des grands chelems d’Australie et de Roland-Garros et à la finale de Wimbledon. L'athlète de 23 ans devenait alors la première Canadienne, hommes et femmes confondus, à atteindre le top-5.

Depuis, «Genie» est en vertigineuse chute au classement, elle qui pointe maintenant au 70e échelon.

Heureusement, la progression de la prometteuse ontarienne de 17 ans Bianca Andreescu pourrait alléger le fardeau sur ses épaules.

«C’est une bonne joueuse. J’ai pratiqué avec elle un peu durant le tournoi de Washington la semaine dernière et je crois qu’elle a bien fait durant cette compétition. Maintenant, quelqu’un d’autre peut porter le fardeau de représenter le tennis canadien.»

La Québécoise n’a pas tout à fait terminé son parcours à la Coupe Rogers, puisqu’elle a accédé au deuxième tour en double avec sa partenaire Karolina Pliskova, première raquette mondiale.