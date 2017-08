Deux Rafael Nadal à la Coupe Rogers

Publié aujourd'hui à 18h46

Mis à jouraujourd'hui à 18h53

Ce gars a fait ma journée.

Son nom est Elliot Loney, mais il préfère qu'on l'appelle Rafael Nadal.

Ou Andy Murray. Ou Nick Kyrgios. Ou même Novak Djokovic.

Véritable sensation sur Youtube, l'humoriste australien a été invité cette année par la Coupe Rogers pour divertir les fans montréalais. Son répertoire est plus que varié. En plus de personnifier une dizaine de joueurs de tennis, Loney s'amuse aussi à imiter des acteurs, des comédiens et des politiciens.

Dans le fond de son coeur, Nadal reste toutefois son préféré.

Tout a commencé en 2013 alors que l'ancien joueur de tennis s'était pris pour Rafa aux Internationaux d'Australie.

Son plus grand rêve serait maintenant de rencontrer son idole qu'il suit depuis des années.

Et pourquoi pas ici à Montréal? À suivre cette semaine, au Stade Uniprix...