Brendan Gaunce s’entend avec les Canucks

Les Canucks de Vancouver ont offert un contrat de deux ans à un seul volet à l’attaquant Brendan Gaunce, mercredi.

Le joueur de centre de 23 ans touchera en moyenne 750 000 $ par année.

Le joueur de 6 pi 2 po et 217 lb a amassé cinq mentions d’aide en 57 parties au cours de la dernière campagne. Il a distribué 94 coups d’épaule, un sommet parmi les attaquants du club.

L’Ontarien a pris part à 77 matchs au total au cours des deux dernières campagnes, cumulant un but et six points.

Gaunce a été un choix de premier tour, la 26e sélection au total, lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey, en 2012.