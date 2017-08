Aaron Maund s’en va à Vancouver

Les Whitecaps de Vancouver sont allés chercher du renfort en défensive, mercredi, en faisant l’acquisition de l’arrière Aaron Maund du Real Salt Lake.

En retour, la formation de l’Utah a mis la main sur un choix de troisième tour pour le SuperDraft de la Major League Soccer (MLS), en 2018.

«Aaron est fort, rapide et athlétique, a dit l’entraîneur-chef du club canadien Carl Robinson. Il est un ajout important pour nous. Il apporte de l’expérience et de la profondeur en défense centrale et il y aura une lutte pour obtenir du temps de jeu.»

L’athlète de 26 ans, originaire de Boston, menait au chapitre des dégagements, des duels aériens gagnés et des tirs bloqués pour le Real Salt Lake, cette saison.

Maund compte deux filets et une passe décisive en 79 matchs dans la MLS, avec le Real Salt Lake et le Toronto FC.