Un départ difficile a coûté le match à Eugenie Bouchard

La Canadienne Eugenie Bouchard a connu un mauvais début de match contre Donna Vekic, mardi à la Coupe Rogers, et cela lui a été fatal.

La joueuse de 23 ans s’est finalement inclinée et deux manches de 6-3 et 6-4 sur le court central, à Toronto.

«J'ai mal commencé, j'étais un peu lente dans mon mouvement et c'est une partie vraiment importante de mon jeu, a-t-elle commenté, après le match, à TVA Sports. C'est très décevant de commencer comme ça. J'ai remonté un peu, j'ai eu des chances, mais elle a bien joué aussi. C'est sûr que j'aurais aimé gagner ici, au Canada, mais ce n'était pas la journée.»

La Québécoise entend donc mettre cet échec derrière elle et poursuivre sa préparation en vue des Internationaux des États-Unis.

«J'ai encore du double ici à Toronto et après, le plan c'est Cincinnati et New Haven, a-t-elle expliqué. J'ai deux autres chances d'avoir des matchs avant le US Open.»

Ces matchs de double sont d’ailleurs de bonnes occasions de peaufiner son jeu, a souligné la Montréalaise.

«J'essaie de jouer un peu plus de double quand je n'ai pas trop de matchs de simple, a-t-elle indiqué. J'ai pensé, avec mes entraîneurs, que ça serait bien d'avoir des matchs de double parce qu'il y a encore la pression d'un vrai match et pour moi c'est mieux qu'une pratique normale. C'est le fun de jouer avec Karolina (Pliskova), elle est très relaxe comme moi sur le terrain, alors on essaie de s'amuser un peu.»

