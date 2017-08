Stephen Gionta de retour avec les Islanders

Les Islanders de New York ont consenti un contrat d’un an à l'attaquant Stephen Gionta, mardi.

Il s’agit d’une entente à deux volets dont la valeur n’a pas été dévoilée.

Le frère de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Brian Gionta a disputé 26 matchs avec les Islanders l’an dernier, amassant un but et six points. Il a aussi disputé sept rencontres dans la Ligue américaine, avec les Sound Tigers de Bridgeport.

L’ex-porte-couleurs des Devils du New Jersey a pris part à 296 parties au sein du circuit Bettman, récoltant 16 filets et 56 points.