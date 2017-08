Nouveau coordonnateur défensif pour les Tiger-Cats

Les Tiger-Cats de Hamilton ont nommé Phillip Lolley coordonnateur défensif, mardi.

L’homme de 63 ans prendra la place de Jeff Reinebold, congédié la veille. Il s’est joint à l’organisation ontarienne en février dernier et était responsable du jeu défensif terrestre de l’équipe, en plus de superviser les secondeurs.

Lolley a également travaillé avec la formation de l’Université Auburn de 1999 à 2013.

Par ailleurs, les Tiger-Cats ont offert à Reinebold un autre poste n’ayant pas été précisé.

Hamilton a perdu ses six affrontements cette saison et a concédé 234 points, soit le plus haut total de la Ligue canadienne de football.