Une journée rêvée pour un partisan de Nick Kyrgios

Grâce à un simple gazouillis, le jeune Mathieu Morin a vécu une journée rêvée à la Coupe Rogers de Montréal.

N’entretenant aucunes attentes, l’amateur de tennis de 17 ans a lancé un message sur Twitter à son idole Nick Kyrgios, lui proposant d’échanger des balles. Quelle fut sa surprise quand il a reçu la réponse de celui qu’on surnomme le «Bad Boy» de l’ATP.

Sure, hit me up when u there https://t.co/Kxn8MAo3NN