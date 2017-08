Mike Trout déjà parmi les grands

La vedette des Angels de Los Angeles Mike Trout a célébré son 26e anniversaire en grand, lundi soir, réussissant son 1000e coup sûr en carrière.

L’équipe californienne a cependant échappé le match au compte de 6-2 contre les Orioles de Baltimore. Trout a atteint ce prestigieux plateau en quatrième manche, ce qui lui a valu une longue ovation de la part des 34 142 partisans présents au Angel Stadium

«Ça fait du bien. Je voulais simplement en finir avec ça. Beaucoup de gens en parlaient. Mais j’ai reçu un tir à mon goût et j’ai réussi à frapper un double», a-t-il mentionné au site MLB.com.

Malgré son jeune âge, le voltigeur est en voie de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il est devenu seulement le quatrième athlète dans l’histoire des ligues majeures à totaliser 1000 coups sûrs, 500 points marqués et 500 buts sur balles avant la saison de ses 26 ans. Les trois autres sont Mel Ott, Jimmie Foxx et Mickey Mantle, qui ont tous leur place parmi les immortels du baseball.

«Tu veux entendre ton nom avec toutes ces légendes et membres du Temple de la renommée. C’est un sentiment assez spécial d’être nommé avec des joueurs de cette trempe, a-t-il souligné. Personnellement, je me concentre sur mon jeu. Je ne regarde pas les statistiques. Nous tentons de participer aux éliminatoires et c’est mon objectif principal.»

Encore meilleur

Trout a déjà remporté deux titres de joueur par excellence de la Ligue américaine et a été invité au match des étoiles à six reprises. Il connaît d’ailleurs une saison exceptionnelle en 2017, ayant totalisé 23 circuits et 52 points produits en seulement 68 matchs, en plus d’afficher une moyenne au bâton de ,346. N’eût été une blessure au pouce, il serait en bonne position pour mettre la main sur son troisième trophée de «MVP».

«Chaque fois qu’il réussit quelque chose, tu secoues la tête, a expliqué son gérant Mike Scioscia. D’avoir la chance de voir de près un joueur avec un talent aussi spécial, qui réalise tous ces exploits, c’est quelque chose. Nous espérons qu’il demeurera ici encore longtemps.»