La face cachée du tennis professionnel

La vie des joueurs de tennis peut sembler, à priori, une existence de rêve. Lorsqu’on regarde aller des vedettes plus grandes que nature comme Roger Federer, Maria Sharapova, Rafael Nadal ou Serena Williams, on a le goût d’y croire. Or, c’est loin d’être la réalité qu’a vécu, comme la grande majorité des joueurs de tennis professionnels, Valérie Tétreault.

Dès son plus jeune âge, la Québécoise rêvait d’être une joueuse professionnelle et elle y est arrivée, mais malgré tout son talent, elle n’a pas connu une carrière de l’envergure des joueurs mentionnés plus haut et tout ce que cela comporte.

Une année sur le circuit, pour Valérie, coûtait plus ou moins 150 000 $. Au cours de sa carrière, la jeune femme de St-Jean sur Richelieu a amassé des gains d’environ 160 000 $. Il était donc impossible pour elle de vivre uniquement de ses gains en tournoi.

«Très souvent, la bourse n’est pas assez pour arriver "kif-kif" et tu t’es peut-être rendue en Australie pour jouer», illustre-t-elle.

Quand une athlète comme Valérie voyage avec un entraîneur, elle doit tout payer en double, que ce soit la chambre d’hôtel, les billets d’avion ou la nourriture.

«J’y arrivais parce que chaque décision était basée sur le fait que je devais économiser le plus possible, raconte-t-elle. Quand certains tournois offraient des familles d’accueil, je prenais ça pour sauver l’hôtel. Je pouvais faire des trajets en avion qui exigeait trois ou quatre escales ou conduire 20 heures en voiture ou en autobus pour sauver de l’argent.»

«Parfois, ces choix faisaient en sorte que je n’arrivais pas à 100% de ma forme sur le terrain, mais ça me permettait de jouer plus de tournois», ajoute-t-elle.

Pour un joueur comme Federer, les dépenses peuvent facilement dépasser le million de dollars.

Ces grands joueurs voyagent souvent avec des entraîneurs, des cuisiniers, des physiothérapeutes, et ainsi de suite. Comment fait-on, donc, pour rivaliser avec des joueurs qui sont déjà si talentueux, mais qui ont aussi une machine d’une telle ampleur derrière eux ?

«Tu ne dois pas y penser, laisse tomber Valérie. Pendant un match, l’argent n’a jamais été un facteur pour moi, mais en sortant du terrain, tu y penses inévitablement quand tu vas chercher ton chèque et que tu rends compte qu’il ne couvrira pas tes frais du tournoi...»

Une réalité, donc, qui remet certaines choses en perspective.

«Ça fait peur quand tu vois que sur le circuit féminin, il n’y a que le top 75 qui vit vraiment bien de son sport», souligne-t-elle.

Mais les finances n’ont pas été la seule source d’inquiétude durant sa carrière.

«Parfois, je dormais habillée, parce que je n’avais pas confiance en l’hôtel où j’étais, raconte-t-elle. Certaines nuits, j’appelais ma mère en pleurant parce que j’avais peur. J’ai vu des chambres avec des coquerelles. J’ai déjà joué des tournois où les terrains étaient craqués avec de la mauvais herbe qui poussait!»

Valérie Tétreault a pris sa retraite à 23 ans. Avec l’aide de commanditaires, de donateurs et de Tennis Canada, elle pu accumuler un peu d’argent et entreprendre une vie «normale» sans trop de problèmes. Une chose est sûre, malgré l’insécurité financière et les différentes craintes, la Québécoise assure qu’elle n’a pas de regrets et que si c’était à recommencer, elle le referait sans hésiter!