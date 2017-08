Josh Donaldson assome les Yankees

Josh Donaldson a sans contredit été le meneur des Blue Jays dans un gain de 4-2 face au Yankees de New York, mardi à Toronto, alors qu’il a cogné deux longues balles pour produire tous les points des favoris locaux.

Le joueur de troisième but a entamé sa journée de travail de belle façon, alors qu’il a expédié le troisième tir de C.C. Sabathia dans les gradins dès sa première présence au bâton, en première manche.

Donaldson a alors été devancé par Jose Bautista au marbre. Ce dernier a enregistré son 19e double de la saison, quelques instants auparavant.

L’Américain a ensuite frappé un deuxième circuit aux dépens de Sabathia lors du troisième tour au bâton, alors qu’il profitait d’un compte de trois balles et aucune prise. Il compte 15 longues balles, cette saison.

Le receveur québécois Russell Martin se trouvait sur les sentiers à ce moment. Martin a obtenu un simple en trois présences au bâton, dans cette rencontre.

Sabathia (9-5) a terminé sa soirée de travail à la fin de la troisième manche. Il a donné quatre points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles.

De l’autre côté, le partant J.A. Happ (5-8) a savouré la victoire. Il a permis un seul point, quatre coups sûrs et autant de passes gratuites en cinq manches et deux tiers sur la butte. Roberto Osuna a quant à lui obtenu un 29e sauvetage, cette saison.

Garrett Cooper a été à l’origine des deux points des visiteurs, avec un simple en deuxième manche et un ballon-sacrifice en fin de match.

Les deux équipes disputeront le deuxième match d’une série de trois parties mercredi, dans la capitale de l’Ontario.