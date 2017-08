Giancarlo Stanton s'éclate face aux Nationals

Giancarlo Stanton a une fois de plus démontré toute sa puissance dans un gain de 7-3 des Marlins de Miami face aux Nationals, mardi soir, à Washington.

Le voltigeur a claqué sa 38e longue balle de la saison. Il s’agit d’un sommet dans les ligues majeures. Il s’agit également de la meilleure récolte de sa carrière. En 2014, il avait catapulté 37 balles dans les gradins.

Derek Dietrich a lui aussi étiré les bras, dans la victoire.

Les deux joueurs ont conclu la rencontre en produisant chacun trois points.

Dans la défaite, Adrian Sanchez et Brian Goodwin ont chacun placé la balle en lieu sûr à trois occasions.

Bryce Harper a pour sa part produit deux points.

Vance Worley (2-2) a mérité la victoire. Il a accordé six coups sûrs et un point en six manches de travail.

La défaite est allée au dossier d’A.J. Cole (1-2).