Eddie Olczyk est atteint d'un cancer

L’analyste des matchs des Blackhawks de Chicago Eddie Olczyk a annoncé mardi qu’il était atteint d’un cancer du côlon.

L’ancien entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh a appris la nouvelle la semaine dernière.

«Je suis traité par des experts en la matière et je serai de retour dans mes fonctions d’analyste lorsque les traitements seront terminés, a-t-il expliqué dans un communiqué. Avoir le support de ma famille, de l’organisation des Blackhawks, du réseau NBC Sports, de mes amis et des partisans compte énormément pour moi et me donne la force de me battre.»

L’homme de 50 ans a également disputé 1031 matchs en carrière dans la Ligue nationale, amassant 794 points. Il a notamment porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Jets de Winnipeg et des Blackhawks.