Daniel Nestor et Vasek Pospisil doivent s'avouer vaincus

Les Canadiens Vasek Pospisil et Daniel Nestor se sont inclinés 4-6, 6-4 et 10-2, lors d’un match de double de première ronde les opposant à David Ferrer et Roberto Bautista Agut, à la Coupe Rogers, mardi, à Montréal.

Les spectateurs étaient nombreux autour du court numéro 9 pour encourager les représentants de l'unifolié, mais en vain.

Le duo canadien a notamment été dominé lors de l'ultime manche, où la première équipe à gagner une dizaine d'échanges l'emporte.

Pospisil et Nestor ont réussi trois as, mais ont aussi commis six doubles fautes. Ils ont par ailleurs réussi 53% de leurs premiers services. Le duel a duré 1h 23 min.

Pour Pospisil, il s'agit d'une semaine à oublier à Montréal, lui qui a subi l'élimination contre son compatriote canadien Peter Polansky, en simple, lundi soir.

Un autre duo défait

Une autre paire canadienne, cette fois composée de Frank Dancevic et Adil Shamasdin, a également plié bagage, après avoir subi une défaite en deux manches de 6-4 et 6-2 devant les Français Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin.

Le tandem vainqueur a été très efficace au service. Il a mis en jeu sa première balle 84 % du temps. Même lorsqu’ils ont dû se contenter d’une deuxième balle, ils ont obtenu le point dans 86 % des échanges.

Martin et Roger-Vasselin ont malgré tout dû se défendre deux fois en situation de balle de bris, sans pour autant céder.

Les Canadiens ont pour leur part subi le bris trois fois en 10 occasions.