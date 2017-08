Charlotte Robillard-Millette éliminée en double

Le parcours de la Québécoise Charlotte Robillard-Millette à la Coupe Rogers a pris fin, mardi, alors qu’elle s’est inclinée en deux manches de 6-1 et 6-4 avec sa coéquipière Carol Zhao, devant les Américaines Lauren Davis et Alison Riske.

La paire canadienne a particulièrement peiné en première balle de service, puisqu’elle n’a remporté que 38 % des échanges en pareille situation. La deuxième balle a été plus efficace, puisque les perdantes ont mis la main sur le point 45 % du temps. Elles ont également commis trois doubles fautes.

Les Américaines ont par ailleurs profité de ces déboires pour les briser sept fois en autant d’occasions. Elles ont également résisté à trois des cinq balles de bris des représentantes de l’unifolié.

La Québécoise avait baissé pavillon au premier tour du tournoi qualificatif en simple, devant la Japonaise Risa Ozaki.

Davis et Riske, respectivement 277e et 115e raquettes au monde en double, affronteront maintenant l’Indienne Sania Mirza et la Chinoise Shuai Peng, quatrièmes têtes de série.