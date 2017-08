Cesar Valdez blessé

Le nom du lanceur des Blue Jays de Toronto Cesar Valdez a été placé sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une blessure à l’épaule droite, mardi.

Valdez devait entamer la rencontre face aux Yankees de New York, mercredi.

Le Dominicain a participé à 11 matchs depuis le début de la campagne, obtenant quatre départs, avec les Jays et les Athletics d’Oakland. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 7,63. Il a permis sept longues balles et retiré 21 adversaires sur des prises en 30 manches et deux tiers de travail.

Pour le remplacer dans la formation, le club torontois a rappelé Leonel Campos des Bisons de Buffalo, au niveau AAA.

En 22 rencontres dans les mineures, le droitier a maintenu une moyenne de 2,42. Il a également été sur la butte pour huit manches et deux tiers, en six affrontements, avec les Jays cette saison.