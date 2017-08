Bobby Boswell échangé à l’Atlanta United FC

L’Atlanta United FC a obtenu le défenseur Bobby Boswell du D.C. United, mardi, cédant en retour un choix de troisième tour au repêchage 2019 de la Major League Soccer (MLS).

Boswell, 34 ans, a disputé 365 matchs en carrière au sein du circuit Garber. L’ancien porte-couleurs du Dynamo de Houston a joué 10 rencontres en 2017 et a touché la cible une fois, en plus d’inscrire cinq mentions d’aide en 885 minutes. Depuis 2005, il a amassé 19 filets et 13 aides.

Celui ayant disputé trois parties à vie avec la formation américaine sur la scène internationale a été choisi deux fois dans le onze par excellence de la MLS.