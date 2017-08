Un ancien adversaire de Mayweather croit que McGregor peut le vaincre

La plupart des amateurs de boxe croient que Floyd Mayweather remportera son combat du 26 août contre Conor McGregor et ce, assez facilement.

Mayweather est un technicien hors pair et n’a jamais perdu un combat. À l’inverse, McGregor est une vedette de l’UFC et son expérience de la boxe serait trop limitée pour qu’il puisse s’imposer, estiment la plupart des spécialistes.

Mais devant tout cela, un boxeur qui a affronté Mayweather s’inscrit en faux : selon Andre Berto, McGregor pourrait réussir à passer le K.-O. au boxeur invaincu.

Berto est le dernier pugiliste à avoir affronté Mayweather, qui l’avait battu par décision unanime en septembre 2015. Il croit néanmoins que McGregor pourrait causer la surprise en raison de son attitude exceptionnelle lors des événements majeurs, comme son choc contre Mayweather promet de l’être.

«Il semble que lorsqu’il est sous pression, sous les projecteurs, dans ce genre d’atmosphère, il sait comment s’élever, a-t-il expliqué, en entrevue avec mmafighting.com. Peu importe la situation, il est l’un de ces gars spéciaux qui peuvent briller dans ce genre d’environnement.»

«J’ai pu voir certains de ses combats, et voir comment il absorbe cette atmosphère pour en tirer de l’énergie, alors que d’autres auraient tendance à plier, a-t-il poursuivi. Il sait comment profiter de tout ça et s’il y a un gars dans les arts martiaux mixtes qui peut faire ça (vaincre Mayweather), je crois certainement que c’est lui.»

Oui, Mayweather pourrait faire ce qu’il fait tout le temps : présenter une défense impeccable et gagner son combat point par point, a avancé Berto. Mais McGregor pourrait aussi lui causer des ennuis.

«Je vois très bien Conor se pointer là et avoir cette arrogance, cette confiance et démontrer qu’il est là pour se battre, a-t-il évoqué. Peut-être voler la vedette à Floyd avec sa façon d’être et l’amener dans une bataille psychologique, le forcer à commettre une erreur. Il pourrait prendre un bon coup et se faire mal. En McGregor parviendrait à le vaincre.»