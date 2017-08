Sidney Crosby fête ses 30 ans!

Le 7 août 1987 naissait un certain Sidney Crosby, à Cole Harbour en Nouvelle-Écosse.

Depuis, ce même Sidney Crosby a guidé les Penguins de Pittsburgh vers trois conquêtes de la coupe Stanley, le Canada à deux médailles d’or olympique en plus de mettre la main sur deux trophées Art Ross, Maurice-Richard et Hart, pour ne nommer que ces honneurs individuels.



Regard du site officiel de la LNH sur certains des meilleurs moments de la carrière de «Sid The Kid», qui fêtait lundi ses 30 ans.



30 juillet 2005 :

Les Penguins de Pittsburgh remportent la loterie du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et choisissent la fierté de l’Océanic de Rimouski au tout premier rang.



Saison 2005-2006 :

En tant que recrue, Crosby termine la campagne avec 102 points, dont 39 buts, mais les Penguins finissent au dernier rang.



Saison 2006-2007 :

À 19 ans, il devient le plus jeune joueur de l’histoire de la LNH et remporter le trophée Art Ross en vertu d’une production de 120 points, dont 36 buts.



31 mai 2007 :

Les Penguins nomment Crosby à titre de capitaine.



4 juin 2008 :

Crosby vit l’échec en finale de la coupe Stanley, que les Red Wings de Detroit gagnent en six rencontres face aux Penguins.



12 juin 2009 :

Vengeance! Les Penguins défont les Red Wings en sept matchs en finale et Crosby, à 21 ans et 10 mois, devient le plus jeune capitaine à soulever la coupe Stanley depuis 1895.

Crédit photo : Dave Abel / Sun Media

Saison 2009-2010 :

Crosby inscrit 51 buts, le plus haut total de sa carrière en saison régulière.

28 février 2010 :

Nous avons tous vu la photo de Crosby qui célèbre, sans gants, son but vainqueur en prolongation de la finale du tournoi de hockey des Jeux olympiques d’hiver 2010 de Vancouver – un triomphe de 3-2 aux dépens des États-Unis qui restera à jamais marqué dans les mémoires des amateurs de hockey canadien.

Crédit photo : REUTERS

23 février 2014 :

Le Canada domine assez aisément ses adversaires jusqu’à la finale, où l’équipe de vedettes a raison de la Suède 3-0 en finale, notamment grâce à une performance impeccable du gardien des Canadiens de Montréal Carey Price. Il s’agit d’un deuxième triomphe olympique pour Crosby en tant que capitaine du Canada.



12 juin 2016 :

Crosby et les Penguins remportent une autre coupe Stanley, en six rencontres aux dépens des Sharks de San Jose. Le numéro 87 met la main sur le trophée Conn Smythe, remis au joueur par excellence des éliminatoires.



29 septembre 2016 :

Le Canada remporte la nouvelle mouture de la Coupe du monde de hockey. À la barre de la sélection nationale unifoliée, Crosby est nommé joueur par excellence du tournoi.



Saison 2016-2017 :

Ses 44 buts permettent à Crosby d’obtenir un deuxième trophée Maurice-Richard.



11 juin 2017 :

Crosby et les Penguins soulèvent une deuxième coupe Stanley consécutive et, encore une fois, le capitaine reçoit le trophée Conn Smythe au bout d’une série de six rencontres face aux Predators de Nashville.