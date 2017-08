Neymar «ébloui» par l'hommage de la Tour Eiffel

Neymar s'est dit «ébloui» de voir la Tour Eiffel lui souhaiter la bienvenue à Paris samedi soir, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans la nuit de dimanche à lundi.

«La sensation est merveilleuse, c'est un rêve. Ma famille et moi sommes éblouis de cet hommage. Paris, je suis vraiment très ému», a dit le joueur le plus cher du monde, recruté jeudi par le Paris SG pour la somme record de 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone.

On voit dans cette vidéo l'attaquant brésilien de 25 ans prendre soin de sa coiffure, puis debout avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Le tout est accompagné de ce commentaire: «Même dans mes meilleurs rêves, je n'avais pas imaginé cela».

Samedi soir, le monument illuminé de rouge et bleu, les couleurs de la capitale et du club, avait salué l'arrivée de Neymar avec des messages comme «Bienvenue Neymar Jr» en plusieurs langues et «Ici c'est Paris» défilant sur l'écran fixé sous le premier étage de la tour.

Le nouveau no 10 parisien n'a pas pu jouer dès samedi, contre Amiens (2-0) lors de la première journée de Ligue 1, en raison d'un problème administratif.