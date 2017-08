La semaine de Willson Contreras

Le receveur des Cubs de Chicago Willson Contreras a cogné cinq circuits au cours des sept derniers jours pour décrocher le titre de joueur de la semaine dans la Ligue nationale, lundi.

Le joueur d’arrêt-court des Orioles de Baltimore Tim Beckham a pour sa part été récompensé dans l’Américaine.

Contreras a maintenu une moyenne au bâton de ,455, croisé le marbre six fois et produit 13 points pour obtenir son premier titre hebdomadaire en carrière. Il a notamment expédié la balle dans les gradins deux fois dans un match contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Le dernier joueur de la formation de l’Illinois à avoir été honoré était Anthony Rizzo, en juillet 2014.

Beckham a quant à lui frappé pour ,583 en six rencontres. Il a marqué six fois, en plus d’être à l’origine de six points. Le joueur de 27 ans a ajouté trois longues balles à son dossier.