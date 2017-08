La retraite pour Vince Wilfork

Le joueur de ligne défensive des Texans de Houston Vince Wilfork a annoncé sa retraite du football professionnel, lundi.

L’athlète de 35 ans a disputé les deux dernières campagnes avec l’équipe texane. Il avait joué les 11 premières saisons de sa carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Well y’all – it’s been a great run, but the time has come. @Kingsford #Sponsored pic.twitter.com/DXfDzholBi